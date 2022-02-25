25 февраля 2022, 02:03
Из магазина App Store пропало приложение Промсвязьбанка, который попал под санкции США
Мобильное приложение Промсвязьбанка пропало из магазина App Store. Это произошло сразу же после того, как власти США включили банк в санкционный список в качестве ответной меры на проведение российскими властями военной операции в Украине
Фото: wikimapia.org
Мобильное приложение Промсвязьбанка пропало из магазина App Store. Это произошло сразу же после того, как власти США включили банк в санкционный список в качестве ответной меры на проведение российскими властями военной операции в Украине.
Ранее в App Store было три приложения банка. Это мобильный банк, «ПСБ Инвестиции» и «ПСБ Бизнес». 24 февраля из магазина эти приложения пропали.
В самом Промсвязьбанке сообщили РБК, что американская компания Apple удалила приложения в связи с тем, что Минфин США ввел в отношении банка санкции из-за военной операции в Украине.
Санкции власти США также ввели против госбанка ВТБ. Пока мобильное приложение этого банка доступно в App Store и работает в штатном режиме.