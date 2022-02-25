25 февраля 2022, 01:37
Немецкий клуб «Шальке» уберет логотип «Газпрома» с формы футболистов из-за войны в Украине
Немецкий футбольный клуб «Шальке» решил отказаться от использования логотипа российского «Газпрома» на форме игроков в связи с вторжением российских войск в Украину
Фото: rus.postimees.ee
Немецкий футбольный клуб «Шальке» решил отказаться от использования логотипа российского «Газпрома» на форме игроков в связи с вторжением российских войск в Украину.
В официальном сообщении клуба говорится, что такой шаг следует за обсуждениями с компанией GAZPROM Germania. Вместо логотипа «Газпрома» на мачках футболистов будет надпись «Шальке 04».
Напомним, что российский «Газпром» выступает официальным спонсором не только клуба «Шальке», но и Лиги чемпионов.