Британские депутаты призвали лишить Романа Абрамовича клуба «Челси» и дома за 152 млн фунтов
Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании. Напомним, что олигарх владеет клубом «Челси» и недвижимостью в этой стране
Российскому миллиардеру Роману Абрамовичу фактически запретили жить в Великобритании. Напомним, что олигарх владеет клубом «Челси» и недвижимостью в этой стране.
Как сообщает издание Daily Mail, Роман Абрамович уже несколько месяцев не появлялся в своем доме в Стэмфорд Бридж, а таблоид The Sun со ссылкой на высокопоставленные источники в спецслужбах пишет, что в связи с войной в Украине миллиардеру больше не разрешат жить в Великобритании.
В свою очередь депутат британского парламента Лайла Морган Романа Абрамовича в числе российских олигархов и чиновников, которые должны быть подвергнуты персональным санкциям.
Депутат Крис Брайан призвал власти Королевства лишить миллиардера лондонского футбольного клуба «Челси», а также наложить арест на его особняк стоимостью 152 млн фунтов стерлингов.