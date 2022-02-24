24 февраля 2022, 20:47
Власти Великобритании ввели санкции против ВТБ и «Аэрофлота»
«Аэрофлоту» запрещается осуществлять рейсы в Лондон и другие города королевства. Также вводится ограничение на размер вкладов российских граждан в британских банках, а российским компаниям запрещается торговать в долларах и фунтах стерлингов
Фото: rossaprimavera.ru
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении блокирующих санкций против российского госбанка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот».
Премьер сообщил, что «Аэрофлоту» запрещается осуществлять рейсы в Лондон и другие города королевства. Также вводится ограничение на размер вкладов российских граждан в британских банках, а российским компаниям запрещается торговать в долларах и фунтах стерлингов.
На фоне введения новых антироссийских санкций акции ВТБ усилили падение и потеряли более 42% (по данным на 21.00 24 февраля). Котировки «Аэрофлота» снизились на 29%.
The Insider (издание признано иностранным агентом) сообщает, что санкции против банка ВТБ вводят и власти США.