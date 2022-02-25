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Общество
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25 февраля 2022, 00:36

Facebook наложил ограничения на аккаунт РИА Новости и заблокировал страницу «Звезды»

Администрация соцсети Facebook наложила ограничения на аккаунт РИА Новости сроком на 90 дней. Причина такого решения не сообщается, но это может быть связано с освещением войны в Украине

Facebook наложил ограничения на аккаунт РИА Новости и заблокировал страницу «Звезды»
Фото: m.ru.sputnik.md

Администрация соцсети Facebook наложила ограничения на аккаунт РИА Новости сроком на 90 дней. Причина такого решения не сообщается, но это может быть связано с освещением войны в Украине.

В МИА «Россия сегодня» введение ограничений в отношении аккаунта информагентства назвали «вопиющим нарушением свободы слова со стороны Facebook».

Кроме того, Facebook заблокировал страницу государственного телеканала «Звезда».

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