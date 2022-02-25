25 февраля 2022, 00:36
Facebook наложил ограничения на аккаунт РИА Новости и заблокировал страницу «Звезды»
Администрация соцсети Facebook наложила ограничения на аккаунт РИА Новости сроком на 90 дней. Причина такого решения не сообщается, но это может быть связано с освещением войны в Украине
Фото: m.ru.sputnik.md
Администрация соцсети Facebook наложила ограничения на аккаунт РИА Новости сроком на 90 дней. Причина такого решения не сообщается, но это может быть связано с освещением войны в Украине.
В МИА «Россия сегодня» введение ограничений в отношении аккаунта информагентства назвали «вопиющим нарушением свободы слова со стороны Facebook».
Кроме того, Facebook заблокировал страницу государственного телеканала «Звезда».