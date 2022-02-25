Сотрудникам «Матч ТВ» и актерам театра имени Маяковского запретили комментировать в соцсетях войну в Украине
Актерам и сотрудникам театра имени Владимира Маяковского настоятельно рекомендовали воздержаться от комментариев в социальных сетях по поводу войны на Украине. Руководство в своем «срочном» обращении к сотрудникам попросило «не подводить театр»
Актерам и сотрудникам театра имени Владимира Маяковского настоятельно рекомендовали воздержаться от комментариев в социальных сетях по поводу войны на Украине.
Руководство в своем «срочном» обращении к сотрудникам попросило «не подводить театр». Скриншот «просьбы» опубликовал актер Макар Запорожский.
В обращении также отмечается, что по информации, полученной из Департамента культуры Москвы, «любые негативные комментарии будут расценены как измена Родине».
Аналогичный запрет ввели и телеканале «Матч ТВ». Сотрудник рассказал порталу Znak.com, что запрет на публикации в соцсетях на тему войны поступил от заместителя генерального продюсера телеканала.
Тем не менее, спортивные комментаторы Константин Генич и Георгий Черданцев в Twitter выступили против войны.