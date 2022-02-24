В России на акциях протестах против войны в Украине задержали уже 167 человек
Проект «ОВД-Инфо» сообщает о задержании 167 человек в 24 городах России. В частности, в Перми на стихийном протесте против войны силовики задержали более 50 человек
В Санкт-Петербурге возле Гостиного двора проходит несанкционированная акция против войны в Украине. Сейчас полицейские массово задерживают противников войны.
Телеграм-канал ПЬЯТNIЦА сообщает, что участники протеста выстроились живой цепью напротив силовиков, но когда люди начали скандировать «Нет войне!», полицейские приступили к задержаниям.
Еще несколько человек были задержаны днем во время одиночных пикетов. Среди них - координатор городского отделения движения «Весна» Валентин Хорошенин и бывший кандидат в депутаты Законодательного Собрания Юрий Багров.
Ранее задержания прошли в Екатеринбурге, где на митинг против войны с Украиной вышли более 200 человек.
Проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает о задержании 167 человек в 24 городах России. В частности, в Перми на стихийном протесте против войны силовики задержали более 50 человек.
Противников военных действий в Украине также задержали в Ижевске, Новосибирске, Красноярске, Оренбурге и Пскове.
В Москве участники протеста пока только собираются на Пушкинской площади. Информации о задержаниях нет.