24 февраля 2022, 17:35
В Екатеринбурге на акцию против войны в Украине вышли 200 человек. Начались задержания
С утра возле памятника Ленину напротив мэрии города местные жители стали выходить с одиночными пикетами против войны, а к вечеру на площадь начали подходить люди
Фото: Владислав Лоншаков/Znak.com
В Екатеринбурге более 200 человек вышли на акцию против проведения военной операции в Украине.
С утра возле памятника Ленину напротив мэрии города местные жители стали выходить с одиночными пикетами против войны, а к вечеру на площадь начали подходить люди.
Участники стихийной акции скандируют «Нет войне», «Миру — мир», «Путин, выведи войска», «В отставку!», сообщает Znak.com.
Позже на место акции протеста прибыли полицейские. Пока известно о задержании девяти человек. Им инкриминируют нарушение правил проведения митингов.