Меню
Общество
4 млрд оттенков коррупции
24 февраля 2022, 17:05

Власти Чехии приостановили выдачу шенгенских виз россиянам из-за войны в Украине

Власти Чехии объявили о приостановке оформления шенгенских виз российским гражданам. Такое решение принято в ответ на военные действия России в Украине. Чехия также приостановила работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге

Власти Чехии приостановили выдачу шенгенских виз россиянам из-за войны в Украине
Фото: РИА Новости

Власти Чехии объявили о приостановке оформления шенгенских виз российским гражданам. Такое решение принято в ответ на военные действия России в Украине.

Чехия также приостановила работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Кроме того, правительство приостановило работу генконсульств России в Карловых Варах и Брно. Исключения для приема заявлений будут сделаны только по гуманитарным соображениям, сообщает РИА Новости.

Отметим, что ранее чешские чиновники говорили лишь об ужесточении процедуры выдачи виз российским гражданам.

Материалы по теме
Власти Бельгии предложили остановить выдачу шенгенских виз всем россиянам
Финляндия начнет выдачу виз россиянам, но без гарантии въезда в страну
Владимир Путин подписал закон о выдаче всем иностранным туристам полугодовых виз
Сейчас на главной
«Это утро вошло в историю»
война на украине
«Это утро вошло в историю»
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с начатой против страны войной объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он объявил в ходе брифинга, трансляция которого ведется на странице офиса президента в Facebook
Авторская колонка
Экономические последствия
Прямым следствием санкций будет рубль 90-100 и массовое изъятие валютных вкладов; гарантии ЦБ, наверное, достаточны, чтобы предотвратить настоящую банковскую панику. Среднесрочные - цены вырастут сильнее, чем они выросли бы без войны, на 10-15% за год
Сонин Константин
Курс евро в российских банках превысил отметку в 100 рублей, а доллара – 89 рублей
Центробанк
Курс евро в российских банках превысил отметку в 100 рублей, а доллара – 89 рублей
Центробанк России начал валютные интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля, который стремительно падает из-за проведения российской армией военной операции на Украине
Московская биржа приостановила торги в связи с военной операцией на Украине
фондовые рынки
Московская биржа приостановила торги в связи с военной операцией на Украине
Московская биржа утром 24 февраля приостановила торги в связи с военными действиями в Украине. В сообщении ММВБ говорится, что все операции с валютой и ценными бумагами приостановлены до особого распоряжения
Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины
война на украине
Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на территории всей Украины
Глава государства объявил о введении на территории всей Украины военного положения и сообщил, что российская армии нанесла удары по войсковой приграничной инфраструктуре
Российская армия начала «специальную военную операцию» в Украине
война на украине
Российская армия начала «специальную военную операцию» в Украине
Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции по защите Донбасса». Об этом он сообщил в своем обращении к россиянам, которое транслировалось рано утром 24 февраля
Власти Великобритании могут лишить RT лицензии на вещание в стране
СМИ
Власти Великобритании могут лишить RT лицензии на вещание в стране
Министр культуры Великобритании обратился к национальному регулятору в сфере телевидения Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию российского телеканала Russia Today на вещание в стране
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
антироссийские санкции
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Польши Анджей Дуда в качестве санкций в ответ на признание Кремлем независимости ДНР и ЛНР может запретить въезд в страну для всех российских граждан. Запрет будет введен, если ситуация на Украине ухудшится
Авторская колонка
Поступок Навального кое-кому прочистил мозги
Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна. Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным
Юдин Григорий
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
антироссийские санкции
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
Евросоюз 23 февраля официально ввел новый пакет санкций против России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
государственная граница
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
Власти Украины могут в ближайшее время закрыть государственные границы с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект об обращении к президенту Украины подготовили депутаты Верховной Рады
Дети за отцов в ответе
антироссийские санкции
Дети за отцов в ответе
Власти США в рамках «санкций против элит» внесли в черный список детей высокопоставленных российских чиновников, которые занимают должности в компаниях с государственным участием
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
антироссийские санкции
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
Евросоюз включил в санкционный список 351 депутата Государственной думы России в связи с тем, что они поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Авторская колонка
Война началась
Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР — ему на них наплевать
Орехъ Антон
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», - заявила президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова
«Добро пожаловать в новый мир!»
северный поток-2
«Добро пожаловать в новый мир!»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о заморозке немецко-германского проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение было принято в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
антироссийские санкции
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса
США и Евросоюза введут новые санкции против России
ДНР
США и Евросоюза введут новые санкции против России
Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности организации заявила, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР является попыткой Кремля создать предлог для вторжения в Украину