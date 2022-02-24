24 февраля 2022, 17:05
Власти Чехии приостановили выдачу шенгенских виз россиянам из-за войны в Украине
Власти Чехии объявили о приостановке оформления шенгенских виз российским гражданам. Такое решение принято в ответ на военные действия России в Украине. Чехия также приостановила работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге
Фото: РИА Новости
Власти Чехии объявили о приостановке оформления шенгенских виз российским гражданам. Такое решение принято в ответ на военные действия России в Украине.
Чехия также приостановила работу своих генеральных консульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Кроме того, правительство приостановило работу генконсульств России в Карловых Варах и Брно. Исключения для приема заявлений будут сделаны только по гуманитарным соображениям, сообщает РИА Новости.
Отметим, что ранее чешские чиновники говорили лишь об ужесточении процедуры выдачи виз российским гражданам.