Марину Литвинович задержали за призывы к россиянам протестовать против войны в Украине
Сотрудники правоохранительных органов задержали правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призвала россиян выйти 24 февраля в 19.00 на центральные площади своих городов, чтобы выразить протест против войны в Украине
Сотрудники правоохранительных органов задержали правозащитницу Марину Литвинович, которая ранее призвала россиян выйти 24 февраля в 19.00 на центральные площади своих городов, чтобы выразить протест против войны в Украине.
Правозащитница написала в соцсети, что силовики задержали ее на выходе из дома и увезли в ОВД «Мещанский».
Проект «ОВД-Инфо» (признан иностранным агентом) сообщает о задержании в Москве 14 человек, которые стояли в одиночных пикетах (они не требуют согласования с властями) с плакатами против войны в Украине.
Против войны выступили многие российские артисты, блогеры, спортсмены, студенты и преподаватели вузов. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти рассчитывают «на понимание» россиян в связи с военными действиями в Украине.