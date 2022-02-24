УЕФА лишит Петербург финального матча Лиги чемпионов из-за войны в Украине
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишит Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022 в связи с военными действиями в Украине
Фото: sportsdaily.ru
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) лишит Санкт-Петербург права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022 в связи с военными действиями в Украине.
Официально это решение будет утверждено в рамках экстренного заседания исполкома организации в пятницу, 25 февраля, сообщает Associated Press (AP).
Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала бойкотировать финал Лиги чемпионов в Петербурге, если УЕФА решит не переносить матч в другую страну.