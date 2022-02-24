24 февраля 2022, 15:53
«Комитет солдатских матерей» сообщил о принуждении срочников к подписанию контракта на участие в войне с Украиной
«Комитет солдатских матерей России» сообщил о массовых жалобах солдат-срочников на принуждение к подписанию контракта на участие в военной операции в Украине
Фото: culture.ru
«Комитет солдатских матерей России» сообщил о массовых жалобах солдат-срочников на принуждение к подписанию контракта на участие в военной операции в Украине.
Юрист организации Александр Латынин сообщил порталу Znak.com, что в Комитет поступает множество телефонных звонков с жалобами на «моральное принуждение» призывников к заключению контракта. «Мы полагаем, что это для Украины», - отметил юрист.
«Комитет солдатских матерей» направил обращение в адрес Минобороны РФ, чтобы зафиксировать случаи нарушения солдат срочной службы.
Александр Латынин призвал руководство ведомства пресекать случаи принуждения срочников к подписанию контрактов, поскольку участвовать в таких военных операциях должны только профессионалы-контрактники.