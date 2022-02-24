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24 февраля 2022, 14:59

Власти Бельгии предложили остановить выдачу шенгенских виз всем россиянам

Государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции Самми Махди предложил властям Евросоюза рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз для всех российских граждан в качестве ответной меры на развязывание Кремлем войны в Украине

Власти Бельгии предложили остановить выдачу шенгенских виз всем россиянам
Фото: senatinform.ru

Государственный секретарь Бельгии по вопросам миграции Самми Махди предложил властям Евросоюза рассмотреть вопрос о приостановке выдачи виз для всех российских граждан в качестве ответной меры на развязывание Кремлем войны в Украине.

«Безрассудное нападение России вынуждает нас быть осторожными с россиянами, которые хотят приехать в Бельгию. В настоящий момент россияне нежелательны здесь, общий запрет на выдачу виз россиянам не должен быть табуирован», - заявил бельгийский чиновник, слова которого приводит «Лента.ру».

В МВД Чехии высказались за ужесточение правил выдачи россиянам шенгенских виз. «Чтобы граждане РФ могли использовать при поездках в Шенгенскую зону только биометрические паспорта. Это нужно, чтобы у нас была уверенность, что прибывающие к нам действительно являются теми, кому выданы такие паспорта», - заявили в ведомстве.

Одновременно с этим власти Чехии рассмотрят вопрос о введении гуманитарных виз для российских граждан, которых преследуют власти за оппозиционные взгляды и деятельность.

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