Российские артисты, блогеры и спортсмены выступили против войны в Украине
Российские актеры, певцы, спортсмены, блогеры и шоумены публично выступили против войны с Украиной, которая началась рано утром 24 февраля. В своих социальных сетях известные россияне публикуют посты с черными квадратами и короткими постами: «Нет войне»
Российские актеры, певцы, спортсмены, блогеры и шоумены публично выступили против войны с Украиной, которая началась рано утром 24 февраля.
В своих социальных сетях известные россияне публикуют посты с черными квадратами и короткими постами: «Нет войне».
Флешмоб поддержали Максим Галкин, Александр Гудков, Иван Ургант, Карина Кросс, Анастасия Ивлеева, Моргенштерн, Егор Крид, Рита Дакота, Илья Красильщик, Сергей Ерженков, Сабина Ахмедова, Яна Троянова, Варвара Шмыкова и многие другие.
Известная правозащитница Марина Литвинович призвала россиян, которые выступают против войны с Украиной, выйти в центры своих городов сегодня в 19:00.
«Мы будем расхлебывать все это много лет. Даже не мы. А наши дети и внуки. Империи не распадаются быстро и безболезненно: умирая, они затаскивают в могилу всех, до кого дотянутся», - заявила Марина Литвинович.