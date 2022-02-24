24 февраля 2022, 13:57
РКН потребовал от СМИ при освещении войны в Украине ссылаться только на официальные источники информации
В надзорном ведомстве напомнили, что в случае распространения заведомо ложной информации средства массовой информации будут привлечены к ответственности
Фото: telegraph.co.uk
Роскомнадзор призвал российские СМИ при освещении военных действий в Украине ссылаться только на «официальные российские источники информации».
В надзорном ведомстве напомнили, что в случае распространения заведомо ложной информации средства массовой информации будут привлечены к ответственности.
Официальным источником информации по ситуации в Украине сейчас является Министерство обороны РФ. В ведомстве утверждают, что армия наносит точечные удары только по объектам военной инфраструктуры Украины, а угрозы для гражданского населения нет. Украинские СМИ публикуют альтернативную информацию о происходящем в стране.