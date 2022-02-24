Минтранс пообещал вывезти туристов из Сочи и других южных городов на поездах
Министерство транспорта России предложило организовать оперативный вывоз всех желающих из южных городов страны, авиасообщение с которыми было приостановлено из-за военных действий в Украине
Министерство транспорта России предложило организовать оперативный вывоз всех желающих из южных городов страны, авиасообщение с которыми было приостановлено из-за военных действий в Украине.
В Минтрансе сообщили агентству ТАСС, что в ведомстве создан оперативный штаб по организации транспортной отрасли. Вывоз людей планируется осуществлять на поездах и автобусах. При этом вывозить в ведомстве пообещали и иностранных туристов, которые сейчас находятся на юге России.
Напомним, что российские авиакомпании из-за войны в Украине приостановили полеты в южные города России. Кроме того, утром 24 февраля до 2 марта закрылись аэропорты Волгограда, Белгорода, Сочи, Ростова-на-Дону, Астрахани, Анапы, Краснодара, Геленджика, Элисты, Брянска, Орла и Курска. Отметим, что сейчас в Сочи продолжается горнолыжный сезон, а на местных курортах находится огромное число туристов.