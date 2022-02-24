Глава Крыма распорядился подготовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра
Глава республики Крым Сергей Аксенов на фоне войны в Украине дал подчиненным указание готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра. Напомним, что подача воды на полуостров по этому каналу была перекрыта украинской стороной еще в 2017 году
Глава республики Крым Сергей Аксенов на фоне войны в Украине дал подчиненным указание готовить Северо-Крымский канал к приему воды из Днепра. Напомним, что подача воды на полуостров по этому каналу была перекрыта украинской стороной еще в 2017 году.
«Похоже, опреснительные установки нам не понадобятся. Дал команду председателю Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игорю Вайлю готовить Северо-Крымский канал к приему воды», - сообщил Сергей Аксенов, слова которого приводит The Insider (издание признано иностранным агентом).
До присоединения Крыма к России в 2014 году на полуостров вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Этот канал обеспечивал 85% потребностей жителей региона в пресной воде.
В 2017 году украинские власти перегородили русло канала дамбой, которая полностью перекрыла водоснабжение Крыма по каналу, а ситуация с водоснабжением на полуострове стала с каждым годом ухудшаться. Осенью 2020 года из-за отсутствия осадков ситуация с водоснабжением в ряде городов Крыма обострилась настолько сильно, что властям пришлось значительно ограничить подачу воды в дома.