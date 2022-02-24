24 февраля 2022, 12:51
Росморречфлот приостановлен судоходство в Азовском море на фоне войны в Украине
При этом в Росморречфлоте официально не связывают приостановку судоходства с войной в Украине. В федеральном агентстве отметили, что в Азовском море с утра 24 февраля проводятся «антитеррористические мероприятия»
Фото: mobile-business.by
Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) приостановило судоходства в Азовском море на фоне военных действий в Украине.
В ведомстве сообщили «Интерфаксу», что такое решение принято на основании прибрежного предупреждения от Минобороны РФ.
При этом в Росморречфлоте официально не связывают приостановку судоходства с войной в Украине. В федеральном агентстве отметили, что в Азовском море с утра 24 февраля проводятся «антитеррористические мероприятия».
Напомним, что в связи с военными действиями в Украине российские аэропорты приостановили полеты в южные города России.