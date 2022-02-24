24 февраля 2022, 11:58
Аэропорты Ростова, Сочи, Краснодара, Волгограда и других южных городов приостановили работу до 2 марта
С 24 февраля закрыты аэропорты Волгограда, Белгорода, Сочи, Ростова-на-Дону, Астрахани, Анапы, Краснодара, Геленджика, Элисты, Брянска, Орла и Курска
Фото: fotovmire.ru
Аэропорты 12 южных городов России приостановили полеты гражданских самолетов до 2 марта в связи с военными действиями на Украине.
С 24 февраля закрыты аэропорты Волгограда, Белгорода, Сочи, Ростова-на-Дону, Астрахани, Анапы, Краснодара, Геленджика, Элисты, Брянска, Орла и Курска.
Московские аэропорты также прекратили вылеты в южные города в целях безопасности пассажиров.
В Украине воздушное пространство из-за обстрелов со стороны российской армии полностью закрыто для гражданской авиации.