Курс евро в российских банках превысил отметку в 100 рублей, а доллара – 89 рублей
Центробанк России начал валютные интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля, который стремительно падает из-за проведения российской армией военной операции на Украине
Центробанк России начал валютные интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля, который стремительно падает из-за проведения российской армией военной операции на Украине.
ЦБ РФ также принял решение расширить ломбардный список и провести операции по дополнительному предоставлению ликвидности банкам.
В заявлении регулятора говорится, что Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты, сообщает ТАСС.
Напомним, что на фоне войны в Украине, которую рано утром 24 февраля начала российская армия, фондовый рынок показывает рекордный обвал. Ситуация на российском фондовом рынке сейчас хуже, чем в 2020 году после начала пандемии коронавируса и в 2014 году после присоединения Крыма, а также последовавших за ним первых санкций.
Индекс Московской валютной биржи упал на 28%, опустившись до 2 196 пунктов. Индекс РТС потерял 35% и опустился до 789 пунктов. Падают котировки всех российских компаний.
Курс евро в российских банках уже превысил отметку в 100 рублей, а курс доллара – 89 рублей.