Conflict Intelligence Team сообщает об использовании «Смерчей» для ударов по Харькову
Ранее в Минобороны РФ заверили, что российская армия не наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по городам Украины. Военные подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает
Министерство обороны России сообщило о выведении из строя средств ПВО (противовоздушная оборона) Вооруженных сил Украины.
В оборонном ведомстве уточнили, что из строя в результате точечных ракетных ударов выведена военная инфраструктура авиационных баз Украины, сообщает ТАСС.
Ранее в Минобороны РФ заверили, что российская армия не наносит ракетные, авиационные и артиллерийские удары по городам Украины. Военные подчеркнули, что гражданскому населению ничего не угрожает, а удары наносятся только по объектам инфраструктуры украинской армии.
В свою очередь расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщает, что удары по Харькову были нанесены снарядами РСЗО «Смерч».
Военные эксперты отметили, что ракетная система залпового огня (РСЗО) относится к неизбирательному оружию, а удары по населенным пунктам с применением такого оружия – это военное преступление.