Московская биржа приостановила торги в связи с военной операцией на Украине
Московская биржа утром 24 февраля приостановила торги в связи с военными действиями в Украине. В сообщении ММВБ говорится, что все операции с валютой и ценными бумагами приостановлены до особого распоряжения
Московская биржа утром 24 февраля приостановила торги в связи с военными действиями в Украине. В сообщении ММВБ говорится, что все операции с валютой и ценными бумагами приостановлены до особого распоряжения.
Отмена торгов может быть связана с резким падением котировок практически всех российских компаний на фоне признания независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также на фоне проведения российской армией военных действий на территории Украины.
Портал Znak.com сообщает, что сейчас курсы доллара и евро продолжают расти по отношению к рублю. Так, на рынке Forex доллар уже стоит 85 рублей, а евро - 95 рублей. При этом российские банки продают доллары по ставке 94,90 рубля, евро - 107,63 рубля.
Отметим, что еще вечером 23 февраля, когда российские войска не начали обстрел украинских объектов, доллар на пике стоил 80,33 рубля, а евро - 91,06 рубля.