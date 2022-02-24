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Общество
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24 февраля 2022, 08:03

«Шереметьево» отменил все рейсы в южном направлении. Полеты приостановили аэропорты Ростова, Сочи и Краснодара

В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения сообщили, что такие меры были приняты из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации

«Шереметьево» отменил все рейсы в южном направлении. Полеты приостановили аэропорты Ростова, Сочи и Краснодара
Фото: Известия

Власти Украины утром 24 февраля закрыли свое воздушное пространство для гражданской авиации в связи с обстрелами городов страны российской армией.

В Государственном предприятии обслуживания воздушного движения сообщили, что такие меры были приняты из-за высокого риска для безопасности гражданской авиации.

Сервис отслеживания полетов FlightRadar в Twitter сообщает, что воздушное пространство в небе над Украиной абсолютно пустое.

Киевские аэропорты «Борисполь» и «Жуляны» отменили ближайшие вылеты, в том числе и внутренние. Пассажиров разворачивают на стойках регистрации, а персонал эвакуируют, сообщает Readovka.

«Уважаемые пассажиры, расходимся. Рейсы на неопределенное время отменены», - объявляют сотрудники киевских аэропортов.

Аэропорт Ростова-на-Дону «Платов» также объявил об отмене рейсов. В официальном сообщении воздушной гавани говорится, что полеты приостановлены в связи с запретом авиационных властей России «использования южного воздушного пространства».

Московский аэропорт «Шереметьево» отменил все ближайшие рейсы в южном направлении. Это рейсы в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду (Египет), сообщает «Интерфакс».

Агентство ТАСС передает о приостановке полетов в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы.

В свою очередь Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) предупредило авиакомпании страны ЕС об опасности полетов над территорией Украины, а также в пределах 100 морских миль (185 километров) от белорусско-украинской и российско-украинской границ.

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