Российская армия начала «специальную военную операцию» в Украине
Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции по защите Донбасса». Об этом он сообщил в своем обращении к россиянам, которое транслировалось рано утром 24 февраля
Президент России Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции по защите Донбасса». Об этом он сообщил в своем обращении к россиянам, которое транслировалось рано утром 24 февраля.
Глава государства также обратился к «внешним силам», которые могут попытаться создать угрозу для России. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил Путин и добавил, что ответ России будет «незамедлительным».
Отдельно российский президент обратился к украинским солдатам с призывом «сдаваться». Владимир Путин заявил, что война с Россией не в интересах украинского народа.
Телеграм-каналы в свою очередь сообщают о применении российской армией боевых ракет. По имеющимся данным, идет уничтожение инфраструктуры Вооруженных сил Украины, в частности, военных складов. Сообщается о взрывах в Мариуполе, Одессе, Харькове и даже Киеве. Readovka сообщает о том, что с территории Донецкой народной республики «Грады» обстреливают воинских частей под Мариуполем.
Также есть информация о том, что российское ПВО сбило украинский беспилотник «Байрактар».
Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не выступил с обращением к своему народу в связи с началом военной операции в стране. Глава МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию полномасштабном вторжении в Украину.