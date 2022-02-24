24 февраля 2022, 02:41
Власти Италии отменили карантин для российских туристов
Власти Италии анонсировали отмену с 1 марта карантина для туристов из стран, которые не входят в Евросоюз. Таким образом, антиковидные ограничения на въезд снимаются и для российских граждан
Фото: readytospeak.ru
Власти Италии анонсировали отмену с 1 марта карантина для туристов из стран, которые не входят в Евросоюз. Таким образом, антиковидные ограничения на въезд снимаются и для российских граждан.
«Россияне могут приезжать, потому что список стран (разделенных по ограничениям на въезд ) по факту больше не существует», — сообщил РИА Новости источник в правительственных кругах.
При этом туристы, которые не привиты одобренными в ЕС вакцинами, должны будут по прибытию стать ПЦР-тест на коронавирус, чтобы получить green pass для посещения общественных мест.