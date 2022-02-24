Власти Великобритании могут лишить RT лицензии на вещание в стране
Министр культуры Великобритании обратился к национальному регулятору в сфере телевидения Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию российского телеканала RT (Russia Today) на вещание в стране
Министр культуры Великобритании обратился к национальному регулятору в сфере телевидения Ofcom с просьбой пересмотреть лицензию российского телеканала RT (Russia Today) на вещание в стране.
По данным Би-Би-Си, лидер Лейбористской партии Кир Стармер в ходе заседания правительства поинтересовался у Бориса Джонсона, не хочет ли он поручить регулятору Ofcom пересмотреть лицензию на вещание в Великобритании российского телеканала. Премьер на это ответил, что глава Минкультуры уже обратился с этим вопросом к регулятору.
«Мы живем в демократическом государстве, в стране, которая верит в свободу слова. Я думаю, важно, чтобы мы предоставили Ofcom, а не политикам, решать, какие СМИ запрещать. Именно это делает Россия», — заявил Борис Джонсон.
В Ofcom заявили, что в связи с обострением кризиса на Украине ведомство усилило надзор за освещением этих событий вещательными компаниями в Великобритании. Кроме того, регулятор ускорил рассмотрение жалоб на СМИ.