Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
24 февраля 2022, 01:37

Губернаторы попросили увеличить размер суточных на содержание беженцев

Врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик

Губернаторы попросили увеличить размер суточных на содержание беженцев
Фото: rostov.aif.ru

Врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Министр заявил, что сейчас на одного беженца в сутки полагается 800 рублей, но этих денег не хватает на обеспечение нужд людей.

Чуприян сообщил, что к нему обратились главы регионов, которые принимают у себя беженцев из Донбасса, с просьбой пересмотреть постановление правительства, в котором говорится, что на беженца в сутки полагается 800 рублей, сообщает портал Znak.com.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов в свою очередь отметил, что в среднем на содержание одного беженца уходит около 1500 рублей.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров добавил, что по его подсчетам, в сутки на одного беженца необходимо выделять около 1600 рублей.

Сейчас беженцев из ДНР и ЛНР региональные власти содержат на свои средства с перспективой возмещения из федерального бюджета. Кроме того, по решению президента Владимира Путина каждому прибывшему из Донбасса должны выплатить по 10 тысяч рублей.

Материалы по теме
Глава Роспотребнадзора попросила не размещать беженцев на популярных курортах
Сейчас на главной
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
антироссийские санкции
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Польши Анджей Дуда в качестве санкций в ответ на признание Кремлем независимости ДНР и ЛНР может запретить въезд в страну для всех российских граждан. Запрет будет введен, если ситуация на Украине ухудшится
Авторская колонка
Поступок Навального кое-кому прочистил мозги
Вся доктрина «санкций» в случае с Россией провальна. Идея санкций предполагает, что есть какое-то моральное сообщество, которое налагает на провинившегося санкции, после чего тот раскаивается и возвращается в моральное сообщество очищенным
Юдин Григорий
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
антироссийские санкции
Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
Евросоюз 23 февраля официально ввел новый пакет санкций против России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
государственная граница
Власти Украины могут закрыть границу с Россией и Белоруссией
Власти Украины могут в ближайшее время закрыть государственные границы с Россией и Белоруссией. Соответствующий проект об обращении к президенту Украины подготовили депутаты Верховной Рады
Дети за отцов в ответе
антироссийские санкции
Дети за отцов в ответе
Власти США в рамках «санкций против элит» внесли в черный список детей высокопоставленных российских чиновников, которые занимают должности в компаниях с государственным участием
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
антироссийские санкции
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе»
Евросоюз включил в санкционный список 351 депутата Государственной думы России в связи с тем, что они поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Авторская колонка
Война началась
Не пытайтесь обманывать себя или утешать. Не спрашивайте, будет ли война или ее удастся избежать. Ответ на это вопрос ясен и получен в понедельник. Если вы вдруг этого не поняли, накануне Владимир Путин говорил вовсе не о признании ЛНР и ДНР — ему на них наплевать
Орехъ Антон
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
художественная гимнастика
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать в Киев
«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», - заявила президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова
«Добро пожаловать в новый мир!»
северный поток-2
«Добро пожаловать в новый мир!»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о заморозке немецко-германского проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение было принято в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
антироссийские санкции
Британские власти вводят санкции против «банка друзей Путина»
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса
США и Евросоюза введут новые санкции против России
ДНР
США и Евросоюза введут новые санкции против России
Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности организации заявила, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР является попыткой Кремля создать предлог для вторжения в Украину
Фондовый рынок России падает второй день подряд
фондовый рынок
Фондовый рынок России падает второй день подряд
На фоне новостей об обострении ситуации на Донбассе и планах России признать независимость ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал на 10,5%, опустившись на 3000 пунктов. Пока это самый крупный обвал на российском рынке с ноября 2008 года
Общество
В Совете Федерации оценили затраты на восстановление ДНР и ЛНР в 1,5 трлн рублей
Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин
ФАС России возбудила дело против МТС
сотовые операторы
ФАС России возбудила дело против МТС
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении сотового оператора МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе. Рост тарифов составил в среднем на 9,5%
Российских рубль из-за геополитики стал самой волатильной валютой в мире
валюта
Российских рубль из-за геополитики стал самой волатильной валютой в мире
К вечеру 21 февраля на фоне сообщений об обострении обстановки на Донбассе вмененная волатильность рубля достигала 33,97%. При этом еще месяц назад вмененная волатильность рубля составляла 20,7%
Ученые назвали одноразовые медицинские маски экологической катастрофой
медицинские маски
Ученые назвали одноразовые медицинские маски экологической катастрофой
Из-за пандемии коронавируса людям приходится использовать огромное количестве защитных масок. Каждый месяц используется около 129 миллиардов масок или три миллиона масок в минуту
Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии
эмир кустурица
Сербский режиссер Эмир Кустурица возглавит театр Российской Армии
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил известному сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице занять должность главного режиссера Центрального академического театра Российской Армии
Экономика
Башкирские пчеловоды провели народный сход против прихода в регион французских инвесторов
В башкирском селе Макарово прошел народный сход против передачи местных земель в аренду французским инвесторам. Местные фермеры опасаются, что привозные французские пчелы испортят популяцию башкирских пчел