Губернаторы попросили увеличить размер суточных на содержание беженцев
Врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик
Врио главы МЧС России Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
Министр заявил, что сейчас на одного беженца в сутки полагается 800 рублей, но этих денег не хватает на обеспечение нужд людей.
Чуприян сообщил, что к нему обратились главы регионов, которые принимают у себя беженцев из Донбасса, с просьбой пересмотреть постановление правительства, в котором говорится, что на беженца в сутки полагается 800 рублей, сообщает портал Znak.com.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов в свою очередь отметил, что в среднем на содержание одного беженца уходит около 1500 рублей.
Глава Самарской области Дмитрий Азаров добавил, что по его подсчетам, в сутки на одного беженца необходимо выделять около 1600 рублей.
Сейчас беженцев из ДНР и ЛНР региональные власти содержат на свои средства с перспективой возмещения из федерального бюджета. Кроме того, по решению президента Владимира Путина каждому прибывшему из Донбасса должны выплатить по 10 тысяч рублей.