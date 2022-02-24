Свидетель, отказавшийся давать показания против Навального, уехал из России
Свидетель обвинения по делу о мошенничестве против Алексея Навального Федор Горожанко, который ранее в суде отказался давать показания против оппозиционера, уехал из России
Свидетель обвинения по делу о мошенничестве против Алексея Навального Федор Горожанко, который ранее в суде отказался давать показания против оппозиционера, уехал из России.
«Я сделал это из соображений безопасности. Ну, по понятной причине, я на суде достаточно сказал. Может и прилететь», — заявил свидетель, слова которого приводит телеграм-канал «Можем объяснить».
Напомним, что изначально Федор Горожанко был свидетелем стороны обвинения. Однако в суде он заявил, что прежние показания против Алексея Навального он дал под давлением следователя. Мужчина рассказал, что следователь вручил ему бумажку с нужными показаниями, которые нужно было выучить и воспроизвести на судебном заседании.
Горожанко заявил, что считает дело против Навального абсурдным, а после отказа от прежних показаний ему может угрожать опасность.