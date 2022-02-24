24 февраля 2022, 00:36
Польша может запретить всем россиянам въезд в страну из-за признания ДНР и ЛНР
Президент Польши Анджей Дуда в качестве санкций в ответ на признание Кремлем независимости ДНР и ЛНР может запретить въезд в страну для всех российских граждан. Запрет будет введен, если ситуация на Украине ухудшится
Фото: td-sd.ru
Президент Польши Анджей Дуда в качестве санкций в ответ на признание Кремлем независимости ДНР и ЛНР может запретить въезд в страну для всех российских граждан. Запрет будет введен, если ситуация на Украине ухудшится.
«Я, как сосед России (Польша граничит с Калининградской областью.), буду делать это с сожалением, высказываясь за санкции, которые заблокируют возможности путешествий, например, гражданам России», — заявил Анджей Дуда, слова которого приводит ТАСС.
Президент Польши отметил, что хотя большинство россиян и выступает против войны на Украине, но «санкции должны быть мощными».