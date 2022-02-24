Под санкции ЕС попали Евгений Пригожин с семьей, Владимир Соловьев и Маргарита Симоньян
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи попали в санкционный список Евросоюза. Речь идет о санкциях, которые были введены в ответ на признание Москвой независимости республик Донбасса
Прокремлевский бизнесмен Евгений Пригожин и члены его семьи попали в санкционный список Евросоюза. Речь идет о санкциях, которые были введены в ответ на признание Москвой независимости республик Донбасса.
Евгений Пригожин по прозвищу «повар Путина», его жена и мать оказались в числе 27 физлиц и юрлиц, о которых говорится в официальном заявлении ЕС о санкциях. «Это третьи по счету европейские санкции, в которые он, вероятно, включен», — сообщается в официальном телеграм-канале бизнесмена.
Издание The Insider со ссылкой на источники сообщает, что в санкционный список ЕС вошли известные российские пропагандисты. В их числе телеведущие Петр Толстой и Владимир Соловьев, а также главный редактор RT Маргарита Симоньян. Напомним, что по данным борцов с коррупцией, у Владимира Соловьева имеется вилла на озере Комо. Теперь ему будет проблематично посещать свою итальянскую «дачу».