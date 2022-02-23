Евросоюз официально ввел санкции против российских депутатов и банков
Евросоюз 23 февраля официально ввел новый пакет санкций против России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР)
Евросоюз 23 февраля официально ввел новый пакет санкций против России в ответ на признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
В санкционный список ЕС включили 351 депутата Госдумы, 27 физических лиц и организаций, которые «сыграли» роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В санкционный список вошли российские банки, которые поддерживают действия российских властей на Донбассе.
Физическим лицам из санкционного списка запрещен въезд в страны ЕС, а их активы будут заморожены.
В официальном сообщении ЕС также говорится, что в случае необходимости против России могут быть введены дополнительные ограничения.
Европейские государства также просят российские власти пересмотреть свое решение о признании независимости ЛНР и ДНР.