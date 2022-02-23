23 февраля 2022, 12:37
Российские миллиардеры потеряли более 8 млрд долларов из-за признания ЛНР и ДНР
Российские миллиардеры за 21 февраля потеряли суммарно 8,339 млрд долларов из-за обвала российского фондового рынка на фоне признания независимости Луганской и Донецкой народных республик
Фото: ТАСС
Российские миллиардеры за 21 февраля потеряли суммарно 8,339 млрд долларов из-за обвала российского фондового рынка на фоне признания независимости Луганской и Донецкой народных республик.
По данным Forbes, больше всего потеряли из-за решения российских властей глава «Лукойла» Вагит Алекперов (он ушел в минус на 946 млн долларов), а также совладельцы «Новатэка» Леонид Михельсон (минус 927 млн долларов) и Геннадий Тимченко (минус 906 млн долларов).
Падение котировок аналитики объясняют тем, что на фоне эскалации ситуации с Украиной иностранные инвесторы избавляются от акций российских предприятий.