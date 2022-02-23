Власти США начали вводить санкции против детей российских чиновников
Власти США в рамках «санкций против элит» внесли в черный список детей высокопоставленных российских чиновников, которые занимают должности в компаниях с государственным участием
Власти США в рамках «санкций против элит» внесли в черный список детей высокопоставленных российских чиновников, которые занимают должности в компаниях с государственным участием.
В сообщении Минфина США говорится, что экономические и визовые санкции вводятся в отношении сына главы ФСБ Александра Бортникова Дениса, сына экс-премьера Михаила Фрадкова Петра и сына первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко Владимира.
Денис Бортников занимает должность заместителя президента - председателя правления госбанка ВТБ, Петр Фрадков возглавляет правление «Промсвязьбанка», а Владимир Кириенко в декабре 2021 года возглавил холдинг VK (бывший Mail.ru Group), а до этого работал в «Ростелекоме».
Отметим, что новые санкции вводятся против России в связи с официальным признанием независимости Донецкой и Луганской народных республик.