Президент США в ответ на введение российских войск на Донбасс перебрасывает своих военных в Прибалтику
Президент США Джо Байден на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и присутствия российских войск в Белоруссии поручил перебросить военных из состава американских войск в Европе в страны Прибалтики
Президент США Джо Байден на фоне признания Россией независимости ДНР и ЛНР и присутствия российских войск в Белоруссии поручил перебросить военных из состава американских войск в Европе в страны Прибалтики.
Байден заявил, что власти США продолжат усиливать и поддерживать своих союзников по НАТО. По словам главы Белого дома, из-за отказа России выводить войска из Белоруссии он утвердил отправку дополнительных американских сил и военного снаряжения, которые уже находятся в Европе, чтобы укрепить наших балтийских союзников», – сказал Байден.
Президент США также заверил, что страна продолжит поставлять Киеву оборонительные вооружения.
«Мы не хотим сражаться с Россией. Мы хотим послать ей сообщение, что США и их союзники будут оборонять каждый дюйм территории стран-участниц НАТО», – заявил Джо Байден.
Напомним, что 21 февраля президент Владимир Путин признал независимость Луганской и Донецкой республик, а также распорядился ввести на их территорию российские войска. В ответ на действия Москвы власти США и Евросоюза начали вводить новые антироссийские санкции.