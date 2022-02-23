Евросоюз ввел персональные санкции против 351 депутата Госдумы РФ
Евросоюз включил в санкционный список 351 депутата Государственной думы России в связи с тем, что они поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик
Евросоюз включил в санкционный список 351 депутата Государственной думы России в связи с тем, что они поддержали признание независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
В черный список ЕС также включены еще 27 физических лиц, банков и организаций, которые «участвуют в финансировании операции России на Донбассе».
В рамках санкций европейские активы фигурантов черного списка будут арестованы, а им самим будет запрещен въезд в страны ЕС. Кроме того, российские депутаты не смогут выезжать в Европу на лечение.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя новые антироссийские санкции, отметил, что теперь депутаты Госдумы больше не смогут развлекаться на популярных европейских курортах.
«Больше не будет шоппинга в Милане, вечеринок в Сан-Тропе, бриллиантов в Антверпене. Это первый шаг», - написал в Twitter г-н Боррель.