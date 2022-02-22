22 февраля 2022, 18:52
Сборная России по художественной гимнастике отказалась ехать на соревнования в Киев
«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», - заявила президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова
Фото: ivbg.ru
Сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в этапе серии Гран-при, который пройдет в Киеве 14–15 марта.
«Команда не поедет в Киев на этап Гран-при в связи со сложившейся ситуацией между Россией и Украиной», - заявила президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова, которая приходится супругой прокремлевскому миллиардеру Алишеру Усманову.
Напомним, что 21 февраля российские власти признали независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. После этого на территорию республик Донбасса были введены российские войска.