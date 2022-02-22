Глава МИД Германии завила о заморозке проекта «Северный поток-2»
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о заморозке немецко-германского проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение было принято в ответ на признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила о заморозке немецко-германского проекта по строительству газопровода «Северный поток-2». Такое решение было принято в ответ на признание Россией независимости Луганской и Донецкой народных республик.
«Немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток – 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток – 2» также является частью мер», — заявила Анналена Бербок, слова которой приводит РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о приостановке сертификации газовой магистрали «Северный поток-2». В ответ на это бывший премьер и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил: «Ну, что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!».