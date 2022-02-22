22 февраля 2022, 16:24
Евросоюз введет персональные санкции против 350 депутатов Госдумы РФ
Еврокомиссия разработала проект санкций против всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик
Фото: pwa.fishki.net
Еврокомиссия разработала проект санкций против всех депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Немецкое издание Spiegel сообщает, что санкции коснутся 350 депутатов Госдумы РФ, которые проголосовали за признание Россией ЛНР и ДНР. Также санкции будут введены против банков, которые работают на территории республик Донбасса. Издание уточняет, что теперь правило свободной торговли Евросоюза с Украиной не будет распространяться на Донбасс.
В рамках санкций все активы депутатов Госдумы и компаний, которые попадут под санкции, на территории стран Евросоюза будут арестованы. Физическим лицам запретят въезд в ЕС.