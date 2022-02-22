Британские власти вводят санкции против банка «Россия» и друзей Владимира Путина
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса.
Премьер-министр уточнил, что санкции вводятся против пяти российских банков, бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Последние входят в ближний круг президента России Владимира Путина.
По данным Sky News, санкции затронут банк «Россия» (его основной акционер - близкий друг президента Юрий Ковальчук, а саму организацию называют «банком друзей Путина»), Промсвязьбанк, Генбанк (крупнейший банк республики Крым), Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк.
Активы Геннадия Тимченко и членов семьи Ротенбергов в Великобритании будут заморожены. Также им будет запрещен въезд в страну.