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Общество
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22 февраля 2022, 16:16

Британские власти вводят санкции против банка «Россия» и друзей Владимира Путина

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса

Британские власти вводят санкции против банка «Россия» и друзей Владимира Путина
Фото: fb.ru

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон объявил о введении новых антироссийских санкций в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Донбасса.

Премьер-министр уточнил, что санкции вводятся против пяти российских банков, бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Последние входят в ближний круг президента России Владимира Путина.

По данным Sky News, санкции затронут банк «Россия» (его основной акционер - близкий друг президента Юрий Ковальчук, а саму организацию называют «банком друзей Путина»), Промсвязьбанк, Генбанк (крупнейший банк республики Крым), Черноморский банк развития и реконструкции и Индустриальный сберегательный банк.

Активы Геннадия Тимченко и членов семьи Ротенбергов в Великобритании будут заморожены. Также им будет запрещен въезд в страну.

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