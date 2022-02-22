Зять главы Росгвардии Юрий Чечихин решил заняться железнодорожными перевозками
Зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин решил заняться железнодорожными перевозками. Родственник высокопоставленного силовика получил долю в компании «Транслидердор»
Зять главы Росгвардии Виктора Золотова Юрий Чечихин решил заняться железнодорожными перевозками. Родственник высокопоставленного силовика получил долю в компании «Транслидердор».
Телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на базу «Контур.Фокус» сообщает, что «Транслидердор» был основан в июне 2021 года, а уже в декабре фирма подписала договор лизинга на 224 вагона бункерного типа для перевозки зерна.
Юрию Чечихину в этой фирме принадлежит 12,5% компании. Основным владельцем и генеральным директором «Транслидердора» является некая Елена Павлова, ранее она занималась торговлей бытовыми электротоварами. Еще два совладельца компании - Михаил Растопчин и Василий Фоменко - имеют более десяти фирм, которые занимаются перевозками.
Ранее СМИ сообщали, что зять главы Росгвардии занимается бизнесом, связанным с разработкой ПО, а зарабатывает, как водится в семьях чиновников и силовиков, на государственных подрядах. Компания Юрия Чечихина «Большая тройка» в 2020 году получила от государственных структур (в основном от Росприроднадзора) контракты на 400 млн рублей. Кроме того, зять Золотова владеет компаний «Экотех», конечным бенефициаром которой является Сергей Котляренко — управляющий активами семьи главы госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова.