Депутаты Госдумы единогласно ратифицировали договор о дружбе с ДНР и ЛНР
Депутаты Государственной думы России единогласно проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и сотрудничестве между РФ и республиками Донбасса. «За» высказались все 400 парламентариев
Депутаты Государственной думы России единогласно проголосовали за ратификацию соглашения о дружбе и сотрудничестве между РФ и республиками Донбасса. «За» высказались все 400 парламентариев, которые присутствовали на заседании. Голосовавших против и воздержавшихся не было.
Перед голосованием представители думских партий раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского. Так, представитель ЛДПР Андрей Луговой сравнил последнего с «обезьяной с игрушечной гранатой», а лидер «СРЗП» Сергей Миронов назвал президента Украины «трусом» и «лжецом», который так и не смог добиться мира на юго-востоке страны.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил мнение, что Россия сделала все для мирного урегулирования ситуации на Донбассе, а теперь пришло время «защищать русский мир» от бандеровской власти.