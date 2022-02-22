Депутаты Европарламента потребовали исключить Россию из экономики Европы
Европейская народная партия (ЕНП), которая имеет большинство в Европарламенте, призвала исключить Россию из экономики Европы в связи с решением Кремля признать независимость ЛНР и ДНР
Европейская народная партия (ЕНП), которая имеет большинство в Европарламенте, призвала исключить Россию из экономики Европы в связи с решением Кремля признать независимость ЛНР и ДНР.
Представители партии осудили «атаку России против Украины, которая нарушает международное право» и обратились к Владимиру Путину с требованием «немедленно и безоговорочно прекратить все агрессивные действия», сообщает «Лента.ру».
Одновременно с этим Европейская народная партия призвала ЕС незамедлительно ввести новые санкции против России. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что санкции из-за признания ЛНР и ДНР будет введены против Москвы уже сегодня, 22 февраля.
Власти США также намерены сегодня ввести экономические санкции против России.