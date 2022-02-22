Минприроды опровергло информацию о штрафах для граждан за выброшенную в мусорные баки технику
Российских граждан после 1 марта не будут штрафовать за выброшенную в обычные мусорные баки старую технику. В Минприроды РФ заверили, что требования о специальной утилизации техники коснутся только юридических лиц
Российских граждан после 1 марта не будут штрафовать за выброшенную в обычные мусорные баки старую технику. В Минприроды РФ заверили, что требования о специальной утилизации техники коснутся только юридических лиц.
В ведомстве пояснили, что граждане смогут оставить вышедшую из строя бытовую технику и компьютеры на мусорной площадке или же передать их на переработку. Информация же о введении штрафов для граждан за несоблюдение правил обращения с отходами не соответствует действительности, сообщает «КоммерсантЪ».
В приказе Минприроды говорится, что с 1 марта 2022 года юридические лица и предприниматели обязаны передавать компьютерное, электронное и оптическое оборудование, подлежащее утилизации, специальным компаниям, которые на законных основаниях могут собирать, перерабатывать и утилизировать такую технику.
Кроме того, компании, которые производят отходы I и II классов опасности, но не имеют возможности перерабатывать их самостоятельно, обязаны передавать опасные отходы Федеральному экологическому оператору, который входит в госкорпорацию «Росатом».