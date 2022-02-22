Власти США и Евросоюза сегодня введут новые санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР
Постпред США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности организации заявила, что признание Россией независимости ДНР и ЛНР является попыткой Кремля создать предлог для вторжения в Украину
Постпред США при Организации объединенных наций (ООН) Линда Томас-Гринфилд в ходе заседания Совета безопасности организации заявила, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является попыткой Кремля создать предлог для вторжения в Украину.
По словам американской чиновницы, своими последними действиями президент Владимир Путин «разорвал Минские соглашения в клочья» и заявил притязания на все территории Российской империи.
«Путин хочет, чтобы мир отправился назад в прошлое, когда еще не было Организации объединенных наций и миром управляли империи. Но остальной мир ушел вперед. Сейчас не 1919-й, а 2022-й», - заявила г-жа Томас-Гринфилд, слова которой приводит «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
На заседании Совбеза ООН представитель США пообещала, что уже 22 февраля администрация президента Джо Байдена объявит о новых санкциях в отношении России.
Новые санкции против России из-за признания ЛНР и ДНР также анонсировали Евросоюз, Великобритания и Канада.