Петербург может лишиться финала Лиги чемпионов из-за признания ДНР и ЛНР
Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из-за решения президента Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик
Санкт-Петербург может лишиться права на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона 2021/2022 из-за решения президента Владимира Путина признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.
Финал Лиги чемпионов должен состояться 28 мая на стадионе «Газпром Арена». Власти северной столицы рассчитывали, что в город приедет огромное число туристов и намеревались интегрировать их в другие мероприятия. Чиновники запланировали различные развлекательные, музыкальные и спортивные активности, в том числе праздничный концерт ко Дню город, экспозицию с кубком Лиги чемпионов и «фестиваль чемпионов» на Дворцовой площади.
Теперь же северная столица России может лишиться финала Лиги чемпионов и дополнительных доходов от туристов. РБК со ссылкой на британские СМИ сообщает, что матч могут перенести на стадион «Уэмбли» в Лондоне.