Партия ПАРНАС подала заявку в мэрию Москвы на проведение марша против войны с Украиной
Представители Партии народной свободы (ПАРНАС), а также примкнувшие к ним политактивисты Дмитрий «Энтео» Цорионов и Алексей Миняйло, подали в мэрию Москвы заявку на проведение «Марша мира» с участием 150 тысяч человек. Мероприятие запланировано на 5 марта
Фото: SOTA
Представители Партии народной свободы (ПАРНАС), а также примкнувшие к ним политактивисты Дмитрий «Энтео» Цорионов и Алексей Миняйло, подали в мэрию Москвы заявку на проведение «Марша мира» с участием 150 тысяч человек. Мероприятие запланировано на 5 марта.
Дмитрий Цорионов рассказал Znak.com, что участники марша пройдут по маршруту от Белорусского вокзала до Лубянской площади. Само мероприятие проводится с целью выразить свой протест против войны с Украиной.
«Промедление или отсутствие реакции может привести к необратимым последствиям. Москвичи и в целом гражданское общество могут и должны повлиять на решения руководства страны», - отметили организаторы марша.