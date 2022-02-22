Фондовый рынок России падает второй день подряд. ЦБ обещал помочь компаниям и банкам
На фоне новостей об обострении ситуации на Донбассе и планах России признать независимость ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал на 10,5%, опустившись на 3000 пунктов. Пока это самый крупный обвал на российском рынке с ноября 2008 года
Российские фондовые рынки после открытия торгов утром 22 февраля продолжили падение.
Напомним, что вчера на фоне новостей об обострении ситуации на Донбассе и планах России признать независимость ДНР и ЛНР индекс Московской биржи упал на 10,5%, опустившись на 3000 пунктов. Пока это самый крупный обвал на российском рынке с ноября 2008 года.
В ходе торгового дня акции Сбербанка падали более чем на 21%, «Яндекса» — на 19%, «Газпрома» — на 11%. Курс доллара преодолел отметку в 80 рублей, а евро – 90 рублей.
Вечером в понедельник президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а также распорядился ввести войска на их территорию «для поддержания мира».
Утром во вторник падение фондовых рынков продолжилось. Так, индекс Мосбиржи через минуту после открытия упал на 5,44%. В лидерах падения акции «Магнит», «Газпром», «МТС», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Интер РАО», АФК «Система», «Норильский никель» и другие.
Центробанк России в свою очередь объявил о принятии мер «в целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности». Регулятор разрешил финансовым организациям до 1 октября отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости по состоянию на 18 февраля – до начала падения фондовых рынков. Банкам разрешено использовать для расчета обязательных нормативов курсы иностранных валют от 18 февраля.