22 февраля 2022, 11:39
В Совете Федерации оценили затраты на восстановление ДНР и ЛНР в 1,5 трлн рублей
Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин
Фото: Московский комсомолец
На восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик понадобится не менее 1,5 трлн рублей в течение трех лет. Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Сенатор заявил РИА Новости, что в бюджете Российской Федерации достаточно средств для помощи республикам Донбасса. Деньги, по словам Рябухина, могут выделить из государственных средств, по линии частно-государственных партнерств.
Отметим, что расходы на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР, которые Россия признала независимыми государствами, превышают расходы федерального бюджета на образование и здравоохранение. На эти две сферы в бюджете зарезервировано 1,2 трлн рублей.