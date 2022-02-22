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Общество
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22 февраля 2022, 11:39

В Совете Федерации оценили затраты на восстановление ДНР и ЛНР в 1,5 трлн рублей

Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин

В Совете Федерации оценили затраты на восстановление ДНР и ЛНР в 1,5 трлн рублей
Фото: Московский комсомолец

На восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик понадобится не менее 1,5 трлн рублей в течение трех лет. Такую сумму озвучил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.

Сенатор заявил РИА Новости, что в бюджете Российской Федерации достаточно средств для помощи республикам Донбасса. Деньги, по словам Рябухина, могут выделить из государственных средств, по линии частно-государственных партнерств.

Отметим, что расходы на восстановление инфраструктуры ДНР и ЛНР, которые Россия признала независимыми государствами, превышают расходы федерального бюджета на образование и здравоохранение. На эти две сферы в бюджете зарезервировано 1,2 трлн рублей.

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