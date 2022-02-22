22 февраля 2022, 10:59
ФАС России возбудила дело против МТС из-за повышения тарифов
Федеральная антимонопольная служба возбудила административное дело в отношении сотового оператора МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе. Рост тарифов составил в среднем на 9,5%
Фото: vladivostok.bezformata.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении сотового оператора МТС из-за повышения цен на услуги сотовой связи в январе. Рост тарифов составил в среднем на 9,5%.
В ФАС сообщили, что цены выросли для 28 миллионов абонентов МТС.
Сотовый оператор обосновал повышение тарифов на связь «ростом своих затрат». В ФАС сообщили, что при этом компания не предоставила ведомству подтверждений роста расходов, которые достаточный для обоснования повышения тарифов.
В антимонопольном ведомстве считают, что повышение цен на услуги в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы абонентов.