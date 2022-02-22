22 февраля 2022, 10:52
Власти Польши открыли границы для всех иностранцев, кроме россиян и белорусов
На сайте пограничного управления Польши говорится, что все ограничения на пересечение украинско-польской границы сняты. Также польские власти разрешили въезд иностранцам на воздушных пограничных переходах
Фото: klops.ru
Власти Польши приняли решение открыть границы для граждан всех стран, кроме России и Белоруссии.
На сайте пограничного управления Польши говорится, что все ограничения на пересечение украинско-польской границы сняты. Также польские власти разрешили въезд иностранцам на воздушных пограничных переходах.
Пограничники уточнили, что отмена ограничений на въезд не распространяется на участок сухопутной границы Польши с Россией и Белоруссией, а также на воздушные границы с этими странами. Это означает, что Польша отказалась принимать туристов только из двух стран - России и Белоруссии. Причины такого решения не уточняются.
Сейчас въехать в Польшу из России могут только могут только студенты, дипломаты, обладатели вида на жительство и бизнес-виз.